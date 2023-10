Baraqueville. Une sortie attendue à la Frégière

Cette sortie était attendue depuis fort longtemps pour les 23 personnes autonomes et moins autonomes de la résidence "Les Fontanilles". Cela faisait 3 ans qu’il n’y avait pas eu de sortie au restaurant à cause du Covid.

Les résidents ont enfin pu se régaler et ont été ravis par le cadre de la Frégière, le menu et l’accueil des hôtes. Cette sortie a pu être possible grâce à la résidence qui a financé le bus, mis à disposition par la MAS de Baraqueville. L’association des résidents a financé une partie du menu, le reste à charge des résidents. L’association des résidents finance ses actions grâce à des donations ou l’organisation de quine.