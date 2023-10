Decazeville. Cayssials s’impose à Villefranche

"Finir la saison par une victoire", c’est le message délivré dans la semaine par le coach Guy Cabrol aux coureurs du Guidon decazevillois. Message reçu 5 sur 5 par un Julien Cayssials à Villefranche-de-Rouergue.

Julien s’est montré intraitable pour l’emporter brillament, s’adjugeant aussi le classement final du challenge pour la deuxième année consécutive. Armand Espeilhac termine dans le peloton et 4e du challenge. Elian Pialhoux termine dans le "paquet" avec Sébastien Vernhes.

Ufolep : Plus tôt dans la journée, Mattéo Martinez s’imposa en 3e catégorie pour la troisième fois de la saison, Il sera coureur de 2e catégorie la saison prochaine. Lucas Teyssedre termine dans le peloton. En 4e catégorie, Pascal Teyssedre l’emporte lui aussi.

À Espalais (Lot-et-Garonne), Iris Moncet en U15 termine 2e en féminine. Ysée Moncet 4e.

VTT : Nathan Célié était en Turquie pour participer à deux courses UCI pour engranger des points. 4e le samedi, 3e le dimanche, Nathan rentre en France avec 42 points dans l’escarcelle.

Gravel : Jean-Paul Barroso disputait le championnat d’Europe Masters (chez les 55-59 ans) de Gravel, en Belgique.

Dans le groupe de tête jusqu’au soixantième kilomètre, il a été victime de crampes et de douleurs dorsales et a su faire preuve de courage et d’abnégation. Il termine ainsi 8e et 1er français.