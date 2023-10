Onet-le-Château. Le nouveau local du Relais petite enfance inauguré

La Ville a inauguré "Le Coulicou", nom donné au nouveau local dédié aux enfants et aux professionnels.

La manifestation s’est déroulée en présence du maire, Jean-Philippe Kéroslian, des conseillers municipaux et des partenaires de la structure (la CAF de l’Aveyron, la MSA, l’Agglo et l’Office Public de l’Habitat de Rodez Agglomération).

Un local dédié aux assistantes maternelles de la commune

Après l’inauguration de la crèche Les Lupins le 22 août dernier, c’est un nouveau service dédié à la Petite Enfance qui va bénéficier d’un nouvel espace, aménagé et pensé pour le confort des enfants et des professionnels. Le Relais petite enfance (RPE) des Costes-Rouges, baptisé le Coulicou, déménage, non loin de sa précédente adresse rue des Loriots, afin de profiter d’un espace adapté aux bambins, au sein d’un local entièrement rénové. La structure est un lieu gratuit d’accueil, d’information et d’accompagnement pour les assistantes maternelles, les parents et leurs enfants.

Il en existe aujourd’hui deux sur la commune : aux Quatre-Saisons et aux Costes-Rouges.

Les Relais petite enfance sont aujourd’hui particulièrement bien implantés dans le paysage institutionnel et constituent un service de proximité pour les familles. Leur forte capacité à s’adapter aux spécificités et aux besoins locaux en font des acteurs incontournables du secteur de la Petite Enfance : ils les informent, favorisent la mise en relation entre les parents et les assistantes maternelles et accompagnent les particuliers-employeurs dans l’appropriation de leurs droits et obligations.

Le RPE d’Onet-le-Château bénéficie d’un accompagnement méthodologique, technique et financier de la part de la CAF de l’Aveyron ainsi que de la MSA. Pour ce faire, il s’appuie sur des temps collectifs à la fois aux Quatre-Saisons et aux Costes-Rouges, mais aussi de temps d’atelier, de l’intervention de professionnels extérieurs (par exemple sur de la psychomotricité et du yoga pour enfants) et ce, sur les deux sites.

Un local entièrement rénové

par la Ville

Le local situé rue des Loriots a été entièrement rénové par la Ville, grâce au savoir-faire de ses services techniques. L’espace a ainsi pu être repensé afin d’accueillir les familles et assistantes maternelles de la commune.

Cette évolution se poursuivra en 2024 : en effet, le RPE des Quatre-Saisons, actuellement situé au Patio Centre Social, déménagera dans le bâtiment de l’ancienne crèche et deviendra le "Coulicou" des Quatre-Saisons, au cœur du quartier prioritaire.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Pôle Petite Enfance, Enfance, Jeunesse au 05 65 77 22 80 ou par mail à l’adresse suivante : enfance@onet-le-chateau.fr