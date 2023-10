Le prix Nobel de la Paix 2023 est déjà en prison : il est décerné à l'activiste iranienne Narges Mohammadi

La nouvelle lauréate s'inscrit dans une longue lignée de personnalités lauréates du prix qui ont purgé, purgent ou vont purger des peines de prison.



Le prix Nobel de la paix 2023 a été attribué à Narges Mohammadi, journaliste et militante iranienne des droits de l'homme emprisonnée à Téhéran, a annoncé vendredi le comité Nobel norvégien.

Narges Mohammadi, 51 ans, milite notamment pour les droits des femmes et l'abolition de la peine de mort. Elle a déjà été emprisonnée plusieurs fois, et purge actuellement une peine à la prison d'Evin, à Téhéran, depuis septembre 2021. C'est la quatrième personnalité à recevoir le prix Nobel de la Paix alors qu'elle purge une peine de prison.

Auprès du New York Times, Narges Mohammadi a affirmé après l'annonce de sa récompense qu'elle ne cesserait jamais de lutter pour la démocratie et l'égalité, même si cela signifiait qu'elle devait rester en prison. "Je continuerai à lutter contre la discrimination incessante, la tyrannie et l'oppression fondée sur le sexe exercées par le gouvernement religieux oppressif jusqu'à la libération des femmes", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Narges Mohammadi est vice-présidente du Centre des défenseurs des droits de l'homme en Iran, une organisation non gouvernementale dirigée par Shirin Ebadi, lauréate du prix Nobel de la paix en 2003. Elle est la 19e femme à remporter ce prix, vieux de 122 ans.

Une longue série de prix Nobel emprisonnés

Narges Mohammadi est la dernière en date d'une longue série de prix Nobel de la Paix qui ont connu, ou connaîtront, la prison dans leur pays. Voici les derniers lauréats qui ont été emprisonnés pour leurs activités en lien avec les droits de l'homme et/ou de la femme.

2022 : Alès Bialiatski, militant politique biélorusse connu pour son travail à la tête de la principale organisation des droits de l'homme de son pays, co-lauréat du Prix Nobel de la Paix, en détention lors de l'attribution du prix, toujours en prison.

2021 : Maria Ressa, journaliste et essayiste philippino-américaine, co-lauréate du prix Nobel de la Paix, arrêtée en février 2019 aux Philippines, condamnée à 6 ans de prison en juin 2020, elle est actuellement en liberté sous caution.

2019 : Abiy Ahmed, homme d'Etat éthiopien, Premier ministre depuis 2018, prix Nobel de la Paix, n'a pas été emprisonné mais a procédé à des arrestations, en particulier sur ses opposants, et a été condamné deux ans plus tard... par la communauté internationale pour atteintes aux droits de l'homme.

2018 : Nadia Murad, 25 ans, militante des droits de l'homme yézidie, co-lauréate du prix Nobel de la Paix, capturée, emprisonnée puis réduite à l'état d'esclave sexuelle par l'Etat islamique durant des mois avant de parvenir à s'enfuir.

2011 : Tawakkol Karman, journaliste, militante et femme politique yéménite, co-lauréate du prix Nobel, arrêtée brièvement en janvier 2011 puis remise en liberté conditionnelle.

2011 : Ellen Johnson Sirleaf, 85 ans, femme d'Etat libérienne, présidente de la République de 2006 à 2018, co-lauréate du prix Nobel, condamnée à partir de 1985 à 10 ans de prison mais autorisée à quitter le pays pour échapper à sa peine.

2010 : Liu Xiaobo, écrivain, professeur et militant des droits de l'homme chinois, condamné en juin 2009, il meurt le 13 juillet 2017 des suites d'un cancer.

2004 : Wangari Muta Maathai, biologiste, militante politique et écologiste, surnommée "La femme qui plantait des arbres", plusieurs fois arrêtée durant sacarrière de militante. Décédée en 2011.

2003 : Shirin Ebadi, avocate et militante iranienne, défenseuse des opposants et dans divers cas de maltraitance d'enfants, condamnée en 1999 à 5 ans de prison, elle échappe à sa peine après la mobilisation de l'opinion internationale. Elle vit en exil à Londres depuis 2009.

Avant l'an 2000, de nombreuses et nombreux autres récipiendaires du prix Nobel de la Paix auront connu la prison, parmi les plus célèbres Nelson Mandela (1993), Aung san Suu Kyi (1991), Martin Luther King (1964)...