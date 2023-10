"Manger c’est voter" : que vient faire la chaîne Public Sénat en Aveyron ce vendredi 6 octobre ?

Pour son numéro de rentrée, l’émission "Manger c’est voter" a choisi l’Aveyron, et le sénateur Jean-Claude Anglars, pour partir à la découverte des producteurs et de l’engagement quotidien des Aveyronnais pour le bien manger.

Créée en 2017 par Périco Légasse, l’émission mensuelle est diffusée sur Public Sénat et conduit le journaliste Vincent Ferniot dans les territoires, accompagné d’un sénateur, à la découverte de productions agricoles et alimentaires vertueuses, emblématiques des terroirs.

Trois jours de rencontres auprès des producteurs

C’est ainsi qu’au printemps dernier, les équipes de l’émission ont investi le département pour trois journées de rencontres au plus près des producteurs, depuis la Vallée du Lot et l’Aubrac, au Sud- Aveyron et Roquefort, en passant par le Réquistanais. Le sénateur Jean-Claude Anglars indique qu’il a souhaité accueillir l’émission en Aveyron afin d’aborder les enjeux alimentaires pour lesquels il est engagé.

Travail des agriculteurs, savoir-faire, qualité des productions

"Tout ce qui contribue à mettre en lumière le travail de nos agriculteurs, les savoir-faire et la qualité des productions en Aveyron est une priorité. Les attaques sur les modes d’élevage sont déconnectées de la réalité du monde rural et de l’attention quotidienne des agriculteurs à leurs animaux et à leurs terres. Notre agriculture traditionnelle est un atout pour l’environnement. Et le consommateur doit avoir conscience qu’il peut agir dans son assiette pour nos campagnes. C’est ce que nous avons voulu montrer en invitant "Manger c’est voter" en Aveyron : nos viandes, nos fromages, nos vins… tout comme nos légumes, nos fruits et nos céréales, présentent les meilleures garanties sanitaires et de traçabilité au monde… Sans oublier les meilleures qualités gustatives !".

De la "top gastronomie"

Aux côtés des nombreux artisans et commerçants sollicités dans le reportage, et afin d’évoquer les enjeux de restauration collective, le maire Jean Valadier a ouvert les portes de la cuisine centrale d’Argences-sur-Aubrac pour témoigner de la démarche de la commune ayant fait le choix d’une préparation sur place, pourvoyeuse d’emploi et favorisant l’insertion, axée sur l’approvisionnement local et des menus intergénérationnels au service du projet éducatif…

Enfin, deux séquences de dégustation insolites sont aussi au programme : à la boucherie de Lucien Conquet à Laguiole, puis en cuisine, chez le chef Sébastien Bras pour une recette 100 % aveyronnaise où chacun met le tablier !

C’est l’épisode 6 de la saison 6 : 26 minutes sur l’Aveyron, à découvrir en avant-première ce vendredi 6 octobre à 19 h sur Public Sénat, puis durant le week-end en rediffusion, ou en consultation sur le site : https ://www.publicsenat.fr/emission/manger-cest-voter