Baraqueville. Programmation prometteuse pour la seconde édition du mois du théâtre

Après le succès de l’an passé, illustré par toutes les séances jouées à guichets fermés, la municipalité, sous l’impulsion de Dorothée Serges ne pouvait que reconduire une nouvelle édition du Mois du Théâtre en 2023. C’est même une programmation qui monte en gamme et en nombre de séances par rapport au coup d’essai de 2022.

Par conséquent, au programme 2023, dans la salle du Fauteuil Rouge, vous trouverez le vendredi 13 octobre, la troupe de Jean Louis Courtial avec la pièce Albert Camus et Pont du Viaur, le lendemain 14 octobre, à la même heure, ce sera la soirée Imprototypes. Le vendredi 20 octobre, une pièce spécialement conçue pour Baraqueville du nom "e. Baraqueville 2024" jouée par des jeunes amateurs en herbe sera suivie d’Olga de la troupe des Six Faux Nez. Le samedi 21 octobre, ce sera "La Vie Va" de la compagnie Papillon. Le samedi 28 octobre viendra "Une pincée de sel dans le café" de la Troupe du Théâtre pour demain et après. Le samedi 18 novembre, ce sera au tour d’"Une Fleur sur les Ruines" des Comédiens du Chariot. Pour terminer en apothéose, 2 soirées avec le célèbre Wally sont prévues : la première du One man show du 24 novembre s’intitulera "Ma distinction", la seconde, le 25 novembre sera le spectacle "Wallawak".

Ces deux soirées seront proposées à un tarif de 15 € chacune ou 25 € les deux. Toutes les autres seront au prix de 7 €. Le pass complet (qui n’inclut pas les soirées Wally) sera proposé à 50 €. À noter que toutes les soirées se dérouleront à 20 h 30. Les réservations sont possibles et conseillées à la Mairie de Baraqueville.