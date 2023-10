Réquista. Téléthon : l’heure est aux préparatifs

À la Maison pour tous, sous le cinéma, Fabien Grimal, responsable AFM, avait réuni l’équipe des bénévoles du Téléthon pour faire un point sur l’état d’avancement du programme des activités prévues pour cette édition 2023 et relancer, comme chaque année à pareille époque, certaines initiatives devenues habituelles et pourquoi pas également en encourager d’autres, plus nouvelles. L’édition du Téléthon 2023 est prévue les 8 et 9 décembre. La première animation du Téléthon aura lieu dès le samedi 28 octobre à Lédergues sous la forme d’une après-midi récréative animée par le groupe folklorique "Lo Gantieirelo" suivie d’une collation offerte par l’association Génération Mouvement. Sont également en bonne voie la reconduction d’une animation portée par l’ensemble des associations de Rullac ainsi que le concours de pétanque au boulodrome de Réquista. La discussion s’est ensuite orientée sur la nécessité de sensibiliser les jeunes à la thématique des maladies génétiques. L’école de musique de Lédergues et le Vélo Club de Réquista ont émis l’idée de porter une action autour de la musique et du sport.

Les jeunes agriculteurs étaient également présents et ont décidé de se retrouver pour envisager également une participation qui soit compatible avec un agenda professionnel très chargé sur la période de fin d’année.

Le programme définitif sera précisé très prochainement, toutes les initiatives sont les bienvenues et compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre les maladies génétiques, elles seront encouragées par le collectif.