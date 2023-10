Espalion. Assemblée générale et… cap sur l’édition 2024

Après le succès de la 19e édition du festival en juillet dernier, Cap Mômes fait sa rentrée extraordinaire ! Tous les membres bénévoles (anciens et futurs, et toutes personnes intéressées pour participer à l’organisation du festival) sont invités au Centre Francis-Poulenc à Espalion, le samedi 14 octobre à 14 heures pour le grand lancement de l’édition 2024 !

L’après-midi débutera avec la compagnie des Singes Hurleurs et son spectacle de théâtre et marionnettes Le Papalagui. Le Papalagui, en samoan, ça veut dire le blanc, l’Européen, l’Occidental. Le Papalagui, c’est nous ! (spectacle gratuit et ouvert à tous de 7 à 107 ans). Ensuite, l’extraordinaire Clarisse, personnage haut en couleur à la bonne humeur communicative, animera le grand quiz Cap Mômes (et vous pourrez jouer !) puis elle présentera les premières idées pour la 20e édition.

Elle lancera dans la foulée l’assemblée générale extraordinaire qui permettra d’élire le nouveau conseil d’administration de l’association Cap Mômes qui se mettra aussitôt au travail.

L’après-midi se conclura par un moment convivial autour d’un goûter.