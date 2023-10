Naucelle. Jeunes : les élections se préparent

Dans le cadre du renouvellement du conseil municipal jeunes, les CM des écoles de Jules-Ferry et de Jeanne-d’Arc, respectivement conduits par leurs professeures Sabine Pouget et Maëva Fraysse, pour Jules-Ferry et Virginie Astorg pour Jeanne-d’Arc étaient accueillis dans la salle des mariages en matinée.

Pour l’occasion, Karine Clément avait revêtu l’écharpe de maire, elle était accompagnée par Virginie Firmin (adjointe et conseillère départementale) et Virginie Albrecht. Une fois tout ce petit monde assis dans la salle des mariages de la "Maison commune", Karine Clément et ses collègues expliquaient les quelques-unes des missions régaliennes d’un maire, le fonctionnement d’un conseil et ses missions diverses pour le "bien-vivre" à Naucelle. Quelques exemples concrets ont été transmis, comme la réalisation du "pumptrack", le city-park (aire de jeu qui permet de sortir de l’écran), mais aussi le projet d’un accueil pour les seniors en centre-ville…

La commune dispose de plus de 60 associations, animées par des bénévoles qui permettent des pratiques sportives et culturelles à moindre coup. Le dialogue s’est poursuivi par une foire aux questions spontanées ou préparées en cours. Des réponses étaient amenées aux futurs élus, avec des précisions sur les modalités et rôles des futur(e) s élu(e) s qui disposeront d’une écharpe tricolore pour assister aux diverses commémorations. À la suite du briefing citoyen, par petits groupes, les jeunes se rendaient à l’accueil et à la salle du conseil où trône "La Marianne", un projet conçu par le précédent conseil et dans le cadre d’un projet scolaire de Mme Arnal (prof d’art plastique à Saint- Martin). Le mandat est de 2 ans (accord des parents), 6 élus pour Jules-Ferry, 5 pour Jeanne- d’Arc (parité obligatoire, avec vote pour un binôme). Les élections auront lieu le 13 octobre (14 h et 15 h), le premier conseil est prévu le 20 octobre (17 h).