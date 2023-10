Decazeville. Le Secours populaire a aidé 696 personnes en 2022

En ces temps difficiles, les associations caritatives apportent une aide indispensable dans la lutte contre la pauvreté et la précarité.

Réunis pour leur assemblée générale, les bénévoles du comité de Decazeville du Secours populaire français (SPF) ont dressé le bilan de leurs activités pour 2022. Pas moins de 696 personnes ont été accompagnées. Au niveau alimentaire, le nombre de bénéficiaires augmente, avec 589 personnes qui ont reçu l’aide alimentaire, tandis que 2 304 colis ont été distribués, en plus des 72 colis de Noël. Toutes les aides accordées sont soumises à présentation de justificatifs de ressources.

En plus des produits donnés par l’Europe "qui arrivent à la Fédération départementale de manière aléatoire", les paniers repas sont améliorés par des œufs et des fruits et légumes achetés par le SPF chaque semaine. S’y ajoutent le "pain de la veille" donné par les boulangeries et les produits "arrivés à date" cédés par les grandes surfaces du Bassin. Des produits d’hygiène sont aussi distribués. Par ailleurs, à l’arrivée des premières familles ukrainiennes en mars 2022, le comité s’est impliqué avec l’installation de meubles dans les appartements, puis par la prise en charge de la nourriture, des besoins vestimentaires et d’hygiène pendant plusieurs mois. Et outre une aide au maintien des personnes en difficulté dans leur logement, le SPF apporte aux personnes des aides à l’énergie, à l’accès au sport (paiement d’une partie des licences), à la culture (achat de place de cinéma), aux vacances (sorties collectives ou individuelles, chèques vacances).

"Le comité de Decazeville ne fonctionne que par la volonté de bénévoles qui tout au long de l’année s’activent pour faire vivre la solidarité. L’implication de chacun, ajoutée à celle de l’autre, forme une chaîne qui permet de mettre en œuvre nos actions et de les pérenniser ", précise la responsable du comité Danièle Bastide.

Les dons financiers des personnes extérieures répondant aux appels à dons sont pour l’association une "aide primordiale. Leur présence lors des braderies, témoigne de leur soutien. Qu’ils en soient remerciés et soient assurés de l’importance de leur participation Nous fonctionnons essentiellement grâce aux ressources générées par notre boutique solidaire. Les dons de particuliers que nous recevons, sont triés et vérifiés avant d’être reproposés dans notre espace de vente", complètent les membres du comité.