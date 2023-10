Une motion d’élus pour le maintien du train de l’Aubrac

Les élus du Millavois tiennent à garder toutes les lignes ferroviaires sur leur territoire.



Alors que la ligne Béziers-Neussargues nécessite aujourd’hui d’importants travaux suite aux intempéries du mois de septembre, les élus de la ville de Millau et de la Com’com ont signé une « motion de soutien au maintien des lignes ferroviaires de l’Aubrac et des Cévennes. »

Motion qui vise à appuyer la démarche entamée par la présidente et le président des régions Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes « d’appeler le gouvernement à maintenir les lignes ferroviaires de l’Aubrac (Béziers / Clermont-Ferrand) et des Cévennes (Nîmes / Clermont-Ferrand). »

Le contrat de plan État Région (CPER) 2023-2027 en cours de discussion prévoit un budget de 100 M€, « clairement insuffisant pour permettre la sauvegarde de ces deux lignes », ont fait valoir les élus de la collectivité (ville de Millau et communauté de communes) au regard des estimations de SNCF Réseaux de l’ordre de 600 M€.

« Pour faire face à la grande vétusté de l’infrastructure, les régions ont déjà contribué plus que leur part (72 M€ pour Occitanie ; 30 M€ pour Auvergne-Rhône-Alpes) au financement de ces lignes qui relèvent pourtant du réseau national », peut-on lire dans le texte voté à l’unanimité et prochainement transmis au préfet du département de l’Aveyron ainsi qu’à la région Occitanie, porteuse de la démarche.

« Il appartient aujourd’hui à l’État d’agir en responsabilité et d’assurer le financement garantissant la pérennité de ces lignes essentielles à nos territoires à la fois pour le transport de marchandises mais aussi pour offrir aux habitants une alternative à la voiture », rappelle la motion.