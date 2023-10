Luc-la-Primaube. L’association Rythme et Mouvement 12 propose un atelier corporel chorégraphié

Depuis le jeudi 14 septembre, l’association Rythme et Mouvement 12 a ajouté une nouvelle corde à son arc. Il était déjà possible de participer à des cours de fitness, Pilates, marche nordique. Il est maintenant possible de participer à un atelier corporel chorégraphié. Cette dernière nouveauté a été créée afin de bouger, de danser, de s’exprimer au travers des mouvements chorégraphiés sur différents rythmes musicaux. L’atelier est animé par une bénévole passionnée par la danse depuis 25 ans. "L’idée est de pouvoir s’accorder un moment à soi, une parenthèse, venez découvrir ce qui m’anime" précise-t-elle. Elle aura le plaisir de vous retrouver tous les jeudis de 20 h 30 à 22 h à la salle de gym de Luc. Les inscriptions et/ou cours d’essai sont encore possibles.