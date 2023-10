Decazeville. Le credo d’Emmaüs, retrouver un nouvel élan

Des changements ont eu lieu à Emmaüs Decazeville. L’association souhaite relancer son activité et s’étoffer, un appel aux bénévoles est lancé.

L’équipe d’Emmaüs Decazeville s’est réunie pour l’assemblée générale de l’association.

Après des difficultés en 2022, la nouvelle présidente Claude Penon porte un regard positif sur l’avenir : "Même si la situation reste tendue financièrement, je suis confiante dans notre capacité à rebondir collectivement car j’ai pu aussi mesurer les compétences, les savoir-faire et l’envie de rendre service de notre groupe (salariés et bénévoles), c’est très réconfortant".

Ce travail s’articulera autour de plusieurs axes : retrouver un fonctionnement associatif dans lequel les décisions sont prises en commun au sein d’un conseil d’administration.

Ceci protège les salariés et/ou les bénévoles de responsabilités trop lourdes à porter quand elles ne sont pas partagées ; reconnaître que nous avons une bonne marge de progression pour améliorer nos espaces de vente, travailler à les transformer, et ainsi "booster" le chiffre d’affaires.

Il faut également attirer de nouveaux bénévoles par un fonctionnement plus dynamique où chacun peut trouver sa place et avoir envie de rester.

Et, dernier point, "nous devons renouer des liens avec d’autres groupes Emmaüs de la région, car nous faisons partie avant tout d’un mouvement uni autour des valeurs de solidarité et de partage de l’Abbé Pierre. Je remercie au passage Emmaüs Occitanie et Emmaüs Paris, qui nous ont bien aidés", ajoute la présidente.

Juliette Viard-Gaudin, responsable nationale et salariée d’Emmaüs France, était présente à cette réunion, apportant de précieux conseils pour "relancer la machine". "Plus vite nous tendrons vers cet objectif, plus vite nous recruterons de nouveaux bénévoles, plus vite nous pourrons créer un conseil d’administration decazevillois autonome. Ceci est mon credo de présidente", conclut Claude Penon.

Emmaüs Decazeville organise une grande braderie (avec notamment des habits d’hiver) mercredi 11 octobre, de 14 heures à 17 heures.