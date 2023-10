Crise sanitaire chez les bovins : le concours national de la race aubrac prévu en Lozère annulé

Plus de 400 animaux devaient y participer cette fin de semaine à Aumont-Aubrac. L'épreuve a été annulée en raison de l'épidémie de la maladie hémorragique épizootique (MHE).

Propagation de la maladie hémorragique épizootique (MHE), présence de la fièvre catarrhale ovine... Les élevages du Sud-Ouest font actuellement face à une crise sanitaire. Et si le sommet de l'élevage de Cournon en Auvergne a maintenu toutes ses animations et concours la semaine passée, le "National de la race aubrac" devant se tenir à du jeudi 12 au samedi 14 octobre à Aumont-d'Aubrac (Lozère) a, lui, décidé de ne pas maintenir sa compétition.

"Les informations dont nous disposons actuellement mettent en avant des risques d’extension de la zone réglementée qui pourrait contraindre un certain nombre d’éleveurs à ne pas pouvoir participer. De plus, une arrivée des animaux le 12 octobre ne nous permet pas de pouvoir effectuer des PCR et nous savons que la désinsectisation n’est pas efficace à 100%", expliquent les organisateurs, l'OS race aubrac et l'Union aubrac. Plus de 400 animaux, de haut niveau génétique, devaient y participer.

"Nous sommes déçus. Tout était calé", commente sur Midi Libre Arnaud Gibelin, président du syndicat de la race aubrac de Lozère qui organisait l'événement, ajoutant que "nous ne savons pas encore si nous organiserons le prochain" National. Ces journées sont organisées tous les deux ans sur l'Aubrac, entre la Lozère, le Cantal et l'Aveyron.

La vente aux enchères maintenue

À noter néanmoins que la vente prestige des reproducteurs de la race est, elle, maintenue. Elle se tiendra vendredi à partir de 17 heures. Avant cela, plusieurs conférences et tables rondes se dérouleront sur le thème des renouvellements de générations et l'installation en territoire Aubrac. Cinq lycées agricoles, dont ceux La Roque et de La Cazotte de l'Aveyron, y participeront. Toutes les filières de qualité du territoire seront également représentées et mises à l'honneur.