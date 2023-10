Luc-la-Primaube. Deux week-ends randonnées et les lacs italiens au menu de Rando Évasion

Des randonnées à la demi-journée, à la journée, au week-end ou à la semaine sont proposées.

Lors de l’assemblée générale de Rando Évasion coprésidée par Jean-François Boyer et Jacques Cazottes, le calendrier pour la saison 2023-2024 a été présenté aux adhérents par E. Cayssials. Dix-neuf randonnées dominicales, un séjour raquettes, deux week-ends à Saint-Beauzile-du- Putois et Prat-de-Bouc et un voyage de 8 jours dans la région des Lacs italiens (1er au 8 juin) sont au programme sans oublier les randos du jeudi. Le programme sera envoyé par mail aux adhérents et sera consultable sur le site très prochainement : rando.evasion.free.fr Renseignements auprès de Jean-François Boyer au 06 76 67 13 11 ou de Jacques Cazottes au 06 20 69 66 20.

Il a ensuite été évoqué le prix des licences IRA pour la prochaine saison qui est fixé à 41 € pour les adhérents et 21 € pour les personnes ayant une licence extérieure. Renouvellement du Conseil d’administration. Démission de D. Cadillac, candidature de B. Mouysset et J-F. Roualdes. Les douze personnes proposées pour former le nouveau CA ont été élues à l’unanimité. Le bureau reste inchangé pour la prochaine saison.

Cédric Albinet, adjoint au maire et responsable de la commission vie de la cité, est ensuite intervenu pour féliciter tous les bénévoles qui s’investissent au sein du club pour l’organisation et la bonne marche de celui-ci. Il a confirmé le soutien de la mairie chaque fois que c’est nécessaire. Il a terminé en souhaitant à tous les participants une bonne année de randos tout en continuant à cultiver la convivialité qui règne au sein du club Rando Évasion. L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale s’est terminée autour du verre de l’amitié.