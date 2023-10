L’ADMR Bozouls-Comtal remonte le temps avec les Chanteurs d’Olt

Tout récemment, l’ADMR Bozouls-Comtal organisait son spectacle annuel.

Depuis de nombreuses années, le premier dimanche d’octobre, l’association propose un évènement à destination de ses bénéficiaires, ses salariés mais aussi pour toutes personnes intéressées.

Ce fut des vide-greniers dans les années préCovid, deux ans d’interruption, puis la reprise avec des spectacles de danse et/ou théâtre. Cette année, c’est la troupe des "Chanteurs d’Olt" qui était sollicitée pour décliner son spectacle "Conquêtes" dans la salle des Fêtes de Gabriac.

Cette représentation invitait les spectateurs à voyager depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, en passant par le Moyen Âge et la Renaissance, les révolutions françaises, les "30 glorieuses" et les mois de mai. Deux parties d’une heure et quart environ chacune, empreintes d’humour et de drôleries.

Chaque période évoquée était illustrée par une chanson qui invitait le public à participer. Une belle après-midi donc, avec les "Chanteurs d’Olt" et leur enthousiasme communicatif et à qui on souhaite un bel avenir.