Luc-la-Primaube. Maxime Vignes et Fabien Vidal, vainqueurs de la Via Auréa

C’est toujours avec autant de passion et de plaisir que le club des Coureurs à Pied, 20 ans cette année, a organisé dimanche dernier la Via Auréa au départ de la salle Saint-Exupéry de La Primaube. Au programme de cette édition 2023, trois nouveautés : un nouveau parcours, un relais et une rando avec pour décor : la majestueuse et sauvage vallée du Viaur, de Bonnecombe aux contreforts de Trémouilles.

Pour les trailers et amateurs de courses nature, trois formats étaient proposés : la Petit’Auréa pour 10 km avec 300 de D +, la Média Auréa et ses 23 km 850 de D + que l’on pouvait courir en solo ou en relais et enfin la Via Aurea et son parcours renouvelé : 32 km et 1300 de D +. Maxime Vignes l’a emporté sur la Média Auréa en 1:55:05 devant Sylvain Savignac en 2:03:55 et Cédric Flottes en 2:04:03. Sur la Via Auréa, c’est Fabien Vidal qui s’est imposé en 2:39:41 devant Aymar Périé en 2:49:18 et Guillaume Alexandre en 3:00:40.