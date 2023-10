Rodez : au Campus XIIe avenue, une cérémonie en l'honneur des nouveaux diplômés

Vendredi 29 septembre, dans le prolongement de la journée d'intégration proposée aux nouveaux étudiants, les "anciens" ont participé à leur gala de fin d'études et reçu officiellement leurs diplômes.

"Je suis sûr que vous, fraîchement diplômés, serez d’excellents ambassadeurs, à la fois du département de l’Aveyron, de son bien vivre, de la qualité de ses entreprises". Autour du président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aveyron Dominique Costes, une cinquantaine de jeunes diplômés étaient réunis ce vendredi 29 septembre pour le gala de fin d'études du Campus XIIe Avenue.

Obligations professionnelles oblige, seule une cinquantaine de jeunes, sur les 150 conviés, était présente à la cérémonie. Les diplômés sont issus des écoles Bachelor EGC Business school Rodez (Bac+3), Bac+5 Management stratégique et marketing Digital (MSMD, la première promotion de diplômés depuis la création de cette formation en 2021), Licence professionnelle Animateur Qualité (LPAQ, Bac+3), Bac+5 Manager des risques de l’IEQT, GUC Millau (Bac+2 Gestionnaire d’unité commerciale), Bachelor CSI (Bac+3 Concepteur des Système d’Information / Cybersécurité) et Ingénieur en informatique de 3iL Ingénieurs Campus Rodez (Bac+5).

Devant ces jeunes, leurs familles, formateurs ou animateurs pédagogiques, le président Costes a réaffirmé son ambition de "former ici pour travailler ici", "d’attirer, de rencontrer, de former des nouveaux talents, en Aveyron, pour les entreprises de l’Aveyron".

Le gala a été clôturé par le traditionnel lancé de chapeau en toges, aux couleurs orange et bleues du Campus. Actuellement, le Campus XIIe Avenue forme plus de 1000 jeunes chaque année dans les cinq filières Business, Qualité–sécurité–environnement, Animation-tourisme, Informatique et Mécanique, à Rodez, Millau et Saint-Affrique.