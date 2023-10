Aveyron : Micropolis dévoile son programme automnal

Des animations riches et instructives en clôture du bicentenaire du naturaliste.

L’automne s’installe petit à petit. À Micropolis, il rime avec animations. Un programme de fin de saison qui mettra, dans un premier temps, la lumière sur le naturaliste Jean-Henri Fabre pour décliner une programmation à base d’aventures et bien évidemment… de nature.

Considéré comme l’un des précurseurs de l’éthologie, soit la science du comportement animal, et de l’écophysiologie, la science qui étudie les réponses comportementales et physiologiques des organismes à leur environnement, Jean-Henri Fabre est né en 1823 en Aveyron, dans la commune de Saint-Léons.

Des conférences pointues

À l’occasion du bicentenaire de sa naissance, Micropolis se devait de marquer le coup au travers de conférences, de visites guidées et de la diffusion d’un film sur le chercheur. Les conférences, gratuites et ouvertes à tous, aborderont des thèmes bien précis. C’est par Audrey Dussutour, la myrmécologue mondialement connue pour sa connaissance du blob, que la farandole de conférences a débuté. Native de l’Aveyron, elle obtient son doctorat d’éthologie en 2004. Elle effectue par la suite deux post-doctorats : un premier au Canada, le second en Australie.

Découvrir Jean-Henri Fabre

Elle est aujourd’hui directrice de recherche au CNRS de la ville rose. Co-autrice de l’ouvrage Odyssée des Fourmis avec Antoine Wystrach, elle compte parmi les chercheurs les plus spécialisés de ce sujet. Ses travaux ont permis de grandes avancées dans le monde de la recherche scientifique.

Afin de découvrir le scientifique et ses plus grands secrets, Micropolis propose, à quatre reprises, une visite guidée de sa maison natale. Un véritable parcours pour les visiteurs qui après avoir emprunté la passerelle qui mène au village en compagnie du guide, remonteront les traces de Fabre jusqu’à sa maison. L’occasion de découvrir le mode de vie traditionnel d’une famille du XIXe siècle en Rouergue.

Également, et pour ne rien manquer sur la vie de Jean-Henri Fabre, le documentaire Monsieur Fabre d’Henri Diamant-Berger sera diffusé. Sorti en 1951, le film retrace la vie de l’entomologiste, de sa jeunesse à Sérignan, en passant par la capitale.

Des animations quotidiennes cet automne

Pour les curieux de la nature, un atelier leur permettra d’entrer au cœur de la ruche. Pour les botanistes, les secrets des plantes carnivores seront dévoilés au grand jour. Pour une sortie en famille, les visiteurs pourront trouver leur compte dans ce flot d’activité, notamment à travers une mission particulière, celle de retrouver le masque disparu de Jean-Henri Fabre dans le carnaval des insectes. Enfin, pour les plus jeunes, il sera possible de venir en aide à Pipo, le petit phasme, qui a perdu son chemin.