Entraygues-sur-Truyère. Collecte pour les Restos du cœur vendredi

Devant l’aggravation des conditions de vie des plus défavorisés de nos concitoyens, et la diminution dramatique des dons, les Restos du cœur ont lancé le 5 septembre un cri d’alerte : "Les Restos du cœur vont mal ; 35 millions d’euros de trou dans le budget ; augmentation très importante du nombre de demandeurs ; l’aide alimentaire est à bout de souffle."

Les minima sociaux ne permettent pas de résoudre le problème de la pauvreté et de la faim.

L’association départementale des Restos du cœur en Aveyron et le collectif des bénévoles d’Entraygues ont décidé de mettre en place une collecte exceptionnelle pour participer à l’effort national, en espérant et en attendant que s’installent dans le pays des conditions de vie, de travail, de logement, de vie sociale plus justes et plus équilibrées.

Collecte vendredi 13 octobre, toute la journée, des bénévoles seront présents à U Express pour recevoir vos dons en nature.

Ce que chacun peut donner sera le bienvenu. Privilégier les aliments pour bébés et nourrissons, les produits d’hygiène, et toute denrée non périssable.

Le collectif des bénévoles d’Entraygues remercie par avance toutes les personnes qui répondront à cet appel.