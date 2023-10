Marcillac-Vallon. Des pompiers de Saône-et-Loire accueillis dans le cadre du défi vélo

Le congrès national des sapeurs-pompiers de France s’est déroulé à Toulouse.

À cette occasion, plus de 400 pompiers volontaires, professionnels ou vétérans, tous amoureux de la bicyclette, ont participé à la 10e édition du "défi vélo" qui consiste à rallier la Ville rose à la force de leurs mollets depuis leur département. Le peloton de l’UDSP 71 parti de Digoin, en Saône-et-Loire, a fait une halte à Marcillac, à l’issue de sa 3e étape qui conduisait les 18 cyclistes et leurs 4 accompagnateurs de Saugues à Marcillac. 145 km pour 1700 mètres de dénivelé, avec une moyenne de 26 km/heure. La journée avait à peine usé les corps de ces sportifs accomplis, mais elle avait creusé les estomacs ! L’accueil des sapeurs pompiers locaux fut à la hauteur de l’événement et du légendaire esprit de camaraderie des soldats du feu. Discours de bienvenue, échange de cadeaux et surtout dégustation d’un aligot saucisse maison, ont agrémenté la soirée avant une nuit réparatrice au gymnase de Saint-Christophe.