PODCAST. À la conquête des internationaux de Rodez : le tennisman Antoine Hoang est "L'invité des sports"

Acte V pour le podcast de Centre Presse Aveyron. Après le rugby, le VTT et le hand, balle jaune et raquette sont au menu. Les internationaux de Rodez ont commencé, et ce mercredi 11 octobre 2023, c'est Antoine Hoang qui répond à nos questions.

Âgé de 27 ans, le Varois a intégré le top 100 du classement ATP en 2019 (98e en août), année durant laquelle il se hisse au troisième tour à Roland-Garros, où un certain Gaël Monfils stoppe son aventure. Finaliste des éditions 2017 et 2022 des internationaux de Rodez, il part chasser la malédiction : Antoine Hoang est l'invité des sports de Centre Presse Aveyron.

"L'Invité des sports" fait intervenir chaque semaine un acteur ou une actrice du sport aveyronnais pour parler de son actualité avec notre rédaction. Découvrez ici le cinquième épisode :