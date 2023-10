Bozouls. Un nouveau jeu de maillots pour l’AOB foot

Cette saison encore, Groupama d’Oc a accompagné le District Aveyron football dans le challenge fair-play. C’est une action importante qui met en avant et récompense les clubs les plus respectueux des règles du jeu. Le début de la nouvelle saison marque la remise de récompenses aux clubs lauréats de la saison passée. L’Avenir olympique bozoulais fait cette année partie des heureux gagnants.

Quelques joueurs de l’équipe senior de l’AOB s’étaient réunis récemment devant l’agence Groupama de Bozouls. Accompagnés de Vincent Roux et de Sandra Chelda, les deux coprésidents. Ils ont reçu des mains de Jérémy Bony, administrateur de Groupama d’Oc, et de Claude Roux, membre du bureau du District, un jeu de maillots aux couleurs de leur club. Bravo aux joueurs et éducateurs pour leur bel état d’esprit, et merci au District Aveyron football et à Groupama de mettre en lumière ces belles valeurs de respect qui animent l’AOB football.