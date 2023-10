Luc-la-Primaube. De nombreux rendez-vous pour rompre l’isolement au club de l’âge d’or

Un programme chargé attend les adhérents du club de l’âge d’or de Luc-la-Primaube. En effet, le président Christian Nespoulous et tous les membres du bureau leur proposent, tout au long de l’année, de nombreuses animations et sorties, diverses et variées.

Détente, bonne humeur, amitié et convivialité président ces retrouvailles qui leur permettent de rompre la solitude et vaincre la monotonie. Mais parmi toutes ces activités, il y en a une qui suscite beaucoup d’engouement, la belote. En effet, ils sont une bonne trentaine à se retrouver tous les lundis, mardis ou vendredis après-midi de 13 h 30 à 17 h 30, salle des seniors à Landouze à La Primaube sans oublier les lundis après-midi pour les concours de belote organisés par les Aînés Ruraux dans les différents villages du secteur 13. Les équipes sont formées au hasard ou par affinités. Peu importe le partenaire et le résultat. À coups de belote et rebelote, ils ne laissent pas un instant la morosité prendre la main. Tous ceux qui souhaitent les rejoindre pour taper le carton seront les bienvenus.

Possibilité de jouer également au tarot, scrabble ou autres jeux. Pour les personnes à mobilité réduite ou sans moyens de transport, les responsables du club des Aînés effectuent des ramassages en minibus. Contacter Pomiès au 07 52 03 17 90, Roques au 06 07 42 33 00 ou Nespoulous au 06 76 38 32 10.

Des rendez-vous à ne pas manquer : forum des seniors le 20 octobre, les thés dansants les 24 octobre et 28 novembre, la sortie à Monteils (repas canard + visite) chez Carles le 7 novembre, le repas de Noël le 17 décembre à l’espace animation de Luc