Demain, la nouvelle boulangerie qui lutte contre le gaspillage alimentaire

(ETX Daily Up) - A Paris, deux jeunes entrepreneurs ont eu une idée astucieuse pour lutter contre le gaspillage alimentaire généré par les invendus des boulangeries de quartier : les réunir en un seul et même lieu en les proposant à moitié prix. En période d'inflation, c'est bien sûr un bon plan qui ne mange pas de pain. A l'occasion de la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire prévue le 16 octobre, nous avons décidé de vous présenter ce projet, baptisé Demain, qui vient tout juste d'ouvrir. Entretien avec l'un des jeunes patrons, Martin Herbelin.

Comment est né le projet ?

Une boulangerie jette en moyenne 5 à 10% de sa production journalière, même si des applis permettent d'en sauver un peu. Les pertes sont inhérentes au modèle d'une boulangerie. On peut difficilement anticiper les flux tout en produisant plusieurs centaines de références différentes. A Paris, peu d'invendus de boulangeries sont repris par des associations. En travaillant auprès de boulangers, nous nous sommes rendu compte avec Adrien (Adrien de Dumast, son associé, ndlr) de la quantité de produits jetés le soir. Et c'est de cette façon que le projet a commencé à germer.

Racontez-nous : comment fonctionne votre boutique ?

Aujourd'hui, nous travaillons avec 17 boulangeries appartenant à quatre réseaux différents : Maison Landemaine, Tranché, Land&Monkeys et Terroirs d'Avenir. Avec Demain, notre ambition est d'être un circuit permettant d'écouler les produits qui n'ont pu être vendus le jour de leur fabrication. Quand on sait que l'empreinte eau d'un pain complet de 500g est de 150 litres d'eau, cela interpelle. Nous avons conscience aussi des prix des matières premières qui font qu'un pain au levain coûte un certain prix. Notre initiative a aussi pour but de rendre accessibles ces produits de qualité, à ceux qui n'en ont pas les moyens.

Malheureusement, un croissant de la veille manque de croustillant et cela l'empêche d'être appétissant. Vous en proposez quand même ?

En effet, le croissant ou la baguette, c'est bien meilleur frais ! C'est pourquoi, nous préférons retravailler les croissants. Nous leur donnons une seconde vie en les garnissant de jambon et fromage ou en les servant caramélisés au miel. En matière de viennoiseries, il y en a qui tiennent plus longtemps, comme les pains suisses, les pains au raisin ou les roulés cannelle. Nous les proposons systématiquement chauffés.

De quoi se compose le reste de votre offre ?

En moyenne, le prix du pain au kilo se situe entre 4 et 6 euros tandis que la plupart des viennoiseries et brioches sont vendues entre 0,50 euro et 1,50 euro. Nous proposons d'autres produits de boulangerie qui se conservent très bien tels que des pains au levain, des brioches, des pains garnis, des focaccias. D'ailleurs, c'est une bonne chose que le pain au levain se trouve plus facilement maintenant. Quand ils sont confectionnés avec des farines de blé ancien, la conservation devient vraiment intéressante. Elle peut durer plusieurs jours. La gamme de pains varie chaque jour, entre le pain aux céréales, le pain complet, le petit épeautre, le pain de mie, le pain brioché etc... Nous vendons aussi des brioches. Et nous préparons des sandwichs le midi, avec du pain toasté et des ingrédients frais.

Comptez-vous lutter contre le gaspillage d'autres produits de boulangerie ?

Nous aimerions proposer des pâtisseries, car là aussi il y a des pertes. Cela demande d'être très performant en termes de logistique, mais nous travaillons dur afin de pouvoir le mettre en place d'ici la fin de l'année.

Quelles sont vos ambitions futures ? Ouvrir une autre boulangerie pour lutter encore davantage contre le gaspillage alimentaire ?

Pour l'instant, nous nous concentrons sur le développement de ce point de vente. Nous venons d'ouvrir et il y a encore beaucoup de travail pour mieux présenter les produits ! Plusieurs beaux partenariats vont être dévoilés avec de nouvelles boulangeries, et nous continuons de rencontrer différents acteurs pour pouvoir travailler avec le plus grand nombre. Nous verrons ensuite si notre système logistique peut permettre de sauver plus d'invendus, avant d'envisager éventuellement l'ouverture d'un deuxième point de vente.

Boulangerie Demain

133 rue Saint-Maur, Paris XIe