Laissac-Sévérac l'Église. Le club "de fil en aiguille" déménage à la résidence service Claude-Salles

Le club "de fil en aiguille", habituellement hébergé par le Centre social a dû se trouver un autre local quand ce dernier a déménagé. En effet, une vingtaine de dames se réunissent tous les mardis de 14 heures à 17 heures hors vacances scolaires pour partager leur savoir-faire et compétences dans tout ce qui touche aux travaux d’aiguille. Il n’y a pas d’intervenant mais des échanges de savoir-faire concernant les différentes méthodes et techniques d’art textile.

C’est donc, désormais, dans une salle de la résidence service Claude-Salles, mise à disposition par la mairie, qu’a lieu ce rendez-vous hebdomadaire. Les membres du club sont ravies de l’accueil qui leur a été réservé et remercient chaleureusement les responsables de la résidence et la mairie. De temps en temps, le club participe à des ateliers auprès des adolescents ou des personnes âgées, comme ce sera le cas prochainement, les 17 et 24 octobre, avec l’atelier couture parents organisé par le centre social du Laissagais qui propose la réalisation d’un costume pour son enfant sur le thème d’Halloween.

Elles prendront part également au salon des arts du fil à Gaillac dans le Tarn début novembre.