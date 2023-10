Reddit, le nouveau prescripteur des cinéphiles

(ETX Daily Up) - 44% des Britanniques se sont déjà rendus au cinéma grâce à des recommandations trouvées sur Reddit. La plateforme est devenue une source de confiance pour les amateurs de films et de séries qui viennent y chercher des recommandations utiles et fiables.

Sur Reddit, les communautés dédiées au petit et grand écran ne manquent pas, qu'elles soient générales avec r/movies, ou plus spécifiques à un genre de film r/flicks, ou encore consacrées à des programmes comme r/SuccessionTV et r/LoveIslandTV. D'après l'étude "The Powerful Role of Reddit as an Entertainment Recommendation Engine", menée par Reddit en partenariat avec The British Film Institute, London Film Festival 2023, sur plus de 500 Britanniques, 66% des utilisateurs du réseau social sont des cinéphiles, contre 56% pour l'ensemble des internautes. 62% de Redditors, comme on les appelle, sont aussi accros aux séries TV, c'est 20% de plus que la moyenne des autres plateformes, souligne l'étude.

Dans cette guerre d'influence, Reddit s'impose face à ses concurrents TikTok, Instagram, Pinterest, X et Snapchat. D'après les données récoltées, les utilisateurs de Reddit sont plus susceptibles d'aller voir un film au cinéma (+54% par rapport aux autres plateformes), d'en regarder chez eux (+9%), de regarder une télé-réalité (+25%), de regarder une série (+14%) et d'écouter un podcast (+27%).

En plus d'attirer des gros consommateurs de films et de séries, Reddit entretient les conversations et retient ses utilisateurs en ligne avant, pendant et même après la sortie d'un film ou d'une série, et même pendant les coupures pubs, plus que n'importe quelle autre plateforme.

Booster les entrées au box-office

Les Redditors sont des gros consommateurs de contenus de divertissement. Ils sont plus susceptibles d'être abonnés à trois plateformes de streaming, voire plus, qu'un internaute lambda (+57%).

Au Royaume-Uni, la communauté cinéphile semble être plus importante que sur les autres réseaux sociaux comme le montre l'étude en affirmant que 62% des Redditors affirment venir sur la plateforme pour trouver des informations inédites sur les films et les séries, soit 12% de plus que la moyenne des autres plateformes sociales. Reddit a même été cité comme la première plateforme pour découvrir des nouveaux films et séries, 50% de plus que la moyenne des autres réseaux sociaux. Ils font également plus confiance aux recommandations trouvées sur ce réseau social, +51% de plus que les autres plateformes.

Et ces recommandations poussent à la consommation. 67% des utilisateurs de Reddit sont plus enclins à aller au cinéma si un film a été recommandé par quelqu'un sur la plateforme contre 64% des utilisateurs sur TikTok, ou 59% sur X. Reddit continue d'influencer les décisions d'achat.

Le réseau social pourrait influer sur le succès d'une production, même s'il est peu utilisé par les studios de cinéma. Récemment, la branche allemande de Sony Pictures y a lancé le subreddit r/MilesMorales, à l'occasion de la sortie au cinéma du film d'animation "Spiderman : Across the Spider- Verse", et a vu son taux d'engagement décoller avec plus de 618.000 impressions suite à sa campagne.