Entraygues-sur-Truyère. Reprise des cours de qi gong

Les séances de qi gong du jeudi, hébergées par le centre social reprendront tous les jeudis, de 18 h 30 à 20 heures, à l’ancien centre des pompiers, au 1er étage, route de Verdun à Entraygues. Une séance découverte gratuite de qi gong, est proposée pour les nouveaux venus depuis jeudi dernier.

Les cours sont ouverts et sont accessibles aux personnes de tous âges et de tous niveaux. Apporter des vêtements amples et confortables, une paire de tennis, un tapis de sol et de l’eau. Le qi gong, art énergétique ancestral, associe mouvements lents et exercices respiratoires en pleine conscience. Les mouvements doux favorisent la synergie du corps, du souffle et de l’esprit, et entretiennent l’énergie vitale. La pratique régulière du qi gong stabilise les émotions, améliore la coordination, l’équilibre, la souplesse articulaire, la fluidité, la concentration, la mémoire, la posture et le bien-être. Contenu des séances : échauffements d’éveil musculaire et articulaire, formes dynamiques saisonnières, étirements et automassages.

Informations : Nathalie 06 28 34 09 61.envoldudragonqigong.blog.free.fr (recopier l’URL dans la barre d’adresse de votre navigateur.)