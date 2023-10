Onet-le-Château. Un week-end prometteur pour les pongistes

Ce dernier week-end a été chargé pour les pongistes castonétois : l’équipe 1 recevait l’équipe 1 de Decazeville, victoire 12 à 2 des Castonétois. L’équipe 2 recevait l’équipe de Lioujas 4, victoire sur le fil 8 à 6. L’équipe 3 en déplacement contre Villefranche 4 a perdu 9 à 5. Enfin, l’équipe 4 en déplacement contre Villefranche 7, a perdu 7 à 3. Parallèlement avait lieu la coupe Jean-Lespert, où 3 équipes du club ont été engagées (notre photo) : l’équipe composée des Frères Boulouard (Lucas et Louis) termine à la première place ! L’équipe de Steven Bozier et Franck Cambefort est 3e et celle de Mathis Imbert et Vijithan Lohanahan se classe 7e.