Bozouls. Causse : sur la piste des caselles de Lagnac

Onze membres du groupe du patrimoine du Foyer rural de la commune de Rodelle se retrouvent tous les mardis afin de restaurer les caselles situées sur le Causse de Lagnac.

Un travail qui a débuté en septembre 2020 et qui est effectué dans la convivialité mais avec l’attention du travail bien fait.

Mardi dernier Jean-Michel Lalle et son adjoint Jean-François Clapier, aux côtés de Nicolas Bessière, président de la Communauté de communes, ont, en présence des bénévoles, inauguré les réalisations de restauration de ce patrimoine. Le causse Comtal comporte plusieurs zones à cabanes, situées près de villages, sur les parties caussenardes et le plus souvent sur des terrains communaux. Ce sont des bâtisses rudimentaires, petites, construites en matériau d’épierrement (pierres calcaires plates brutes). Elles ont servi à des bergers ou à des cantonniers. De par leur forme extérieure, elles font penser, vues de côté, aux capelines de bure des anciens bergers caussenards.

Les plans au sol sont soit circulaires ou subcirculaires avec une entrée généralement ébrasée vers l’extérieur. Parfois rectangulaires avec une entrée occupant la totalité ou la majeure partie d’un petit côté. La Communauté de communes dispose sur son territoire de plusieurs espaces sensibles naturels tel que le site de Rodelle, le canyon de Bozouls, les réserves de chasse de Causse Comtal qu’elle souhaite valoriser et faire découvrir au public. Ainsi la communauté matérialise le causse de Lagnac et donc ses caselles restaurées par un sentier de découverte balisé via des panneaux de 10 cm x 10, fixés sur des pierres relevées. D’autre part deux panneaux d’interprétation de type pupitre seront réalisés et installés sur le parcours : l’un pour expliquer l’origine des caselles et l’autre pour expliquer l’origine des dolines. La communauté prend en charge la réalisation des panneaux. Le montant s’élève 1 873 € TTC avec une prise en charge de 50 % par le Département.

En 2021, le travail des bénévoles a été récompensé par un prix départemental. Aujourd’hui 11 caselles sont restaurées sur 21 signalées. Le parcours s’étend sur 7 kilomètres, une variante existe sur 5 km ; elles sont répertoriées par des numéros.

Après les remerciements des élus, les bénévoles ont remercié les institutions et rendu un hommage à Maurice Ferral, aujourd’hui décédé et qui avait à cœur depuis des années la mise en valeur de ces Caselles.