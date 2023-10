Covid de la vache : en Aveyron, la zone réglementée passe désormais de 25 à 213 communes

L'arrêté pris par la préfecture de l'Aveyron entrera en vigueur à compter de ce samedi 14 octobre.



La préfecture de l'Aveyron a publié ce vendredi 13 octobre un arrêté concernant la zone réglementée de 150 km autour des foyers de le maladie hémorragique épizootique (MHE), surnommée le Covid de la vache, détectés dans plusieurs élevages du sud-ouest de la France.

Cette zone réglementée va être sensiblement étendue et entrer en vigueur ce samedi 14 octobre. Elle concerne désormais tout ou partie de 11 départements d'Occitanie sur 13 (la Lozère et le Gard ne sont pas concernés). Cette zone englobe aussi en totalité les départements des Pyrénées-Atlantiques, les Landes et le Lot-et-Garonne, et en partie la Gironde, la Dordogne et la Charente-Maritime.

En Aveyron, les communes comprises dans cette zone réglementée vont passer de 25 à 213. Ces communes aveyronnaises "sont couvertes par une zone réglementée relative à la maladie hémorragique épizootique, provenant d’un foyer situé en Haute-Garonne, sur la commune de Longages".

Le ligne jaune délinite la zone réglementée de 150 km autour des foyers de la maladie. Capture d'écran - Ministère de l'Agriculture

"Des mesures de surveillance, de prévention et de lutte vis-à vis de la MHE, chez les bovins, ovins, caprins ou cervidés des élevages, sont mises en place. L’objectif est d’éviter la diffusion de la maladie à partir des foyers identifiés et

d’assurer une surveillance sanitaire de la zone", fait savoir par ailleurs la préfecture de l'Aveyron.

Les exportations de bovins rouvertes pour l'Espagne et l'Italie

Le ministère de l'Agriculture travaille avec ses collègues européens pour le maintien des exportations de jeunes bovins français. Après l’Espagne le 11 octobre, pays touché par la MHE depuis novembre 2022, les autorités sanitaires italiennes ont donné le 12 octobre leur accord à une réouverture des importations de jeunes bovins destinés à l’engraissement (broutards) à partir de l’ensemble du territoire français.

Pour rappel, la maladie hémorragique épizootique n'est pas transmissible à l'homme.