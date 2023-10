Najac. Une nouvelle enseigne à la Maison du Gouverneur

Après celle réalisée pour la mairie de Najac, voici, en cette fin de saison, l’arrivée de la nouvelle enseigne de la Maison du Gouverneur créée et imaginée par Wilfried Leroy, ferronnier à Verfeil-sur-Seye. À noter qu’à quelques encablures de sa fermeture, la Maison du Gouverneur sera encore ouverte durant les vacances de la Toussaint du 22 octobre au 5 novembre le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures et le dimanche de 13 h 30 à 17 heures. Elle sera fermée lundi 30 octobre et samedi 28 octobre en raison des animations programmées dans le cadre du "festival des sorcières." Jusqu’au 5 novembre, le Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue emmène le public avec son exposition temporaire intitulée "au temps des images" en voyage au cœur… des images. Sculptées ou peintes, elles sont le reflet de la représentation du monde que se fait la société ou du statut social du commanditaire. Du simple motif ornemental à la transmission d’un message divin, l’exposition passe en revue les nombreuses représentations gravées ou peintes du territoire.