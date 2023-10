Espalion. Riz’Home s’intéresse à l’agriculture biodynamique

Samedi dernier, Anne Delienne des Jardins de Terre Rouge à Mouret est venue échanger avec les adhérents sur cette conception de cultiver la terre.

L’association Riz’Home cherche à créer du lien social autour d’une activité jardinage et de préservation de la biodiversité. Le jardin partagé de la rue de Perse est son terrain de rencontre et d’application. Ces moments de rencontre sont l’occasion de confronter les techniques mais aussi de réflexion et d’échange sur les différentes façons de travailler sa parcelle.

En conventionnel, en bio, en permaculture, en biodynamie… Chacun peut avoir sa façon d’appréhender les choses et de cultiver sa passion tout en explorant de nouvelles techniques respectueuses du sol et de l’environnement.

Un moment de partage

Samedi dernier, 25 adultes et quelques enfants se sont retrouvés pour un repas en commun au jardin partagé. Après le dessert, Ruddi et Anne Delienne ont expliqué ce qu’était la biodynamie et présenté le calendrier lunaire qu’ils utilisent. Anne a rappelé que l’agriculture biodynamique est l’un des courants fondateurs de l’agriculture biologique.

En 1924 devant l’inquiétude d’agriculteurs qui constatent certains phénomènes comme la dégénérescence des plantes cultivées, la perte de fécondité des troupeaux ou la diminution de la qualité des aliments, Rudolf Steiner posa les fondements théoriques et pratiques de cette agriculture qui cherche à saisir la nature profonde de la terre, des plantes et des animaux pour travailler en les respectant.

En effet, si les pratiques agronomiques de base (rotations longues, culture de légumineuses et d’engrais verts, travail modéré du sol, désherbage mécanique ou thermique, compostage des matières organiques…) sont semblables à celles de l’agriculture biologique, des pratiques spécifiques sont proposées pour favoriser la vitalité des cultures et les processus de vie au sein de la ferme ou du jardin.

Toutes ces pratiques ont un but commun : créer du lien entre le sol, la plante et le monde animal, restaurer l’unité des écosystèmes et stimuler les échanges entre les différents niveaux de la vie microscopique du sol jusqu’aux influences planétaires.

Une mise en pratique

Les pratiques spécifiques à la biodynamie s’articulent autour de trois principes fondamentaux : concevoir la ferme ou le jardin comme un organisme agricole, une entité autonome et individualisée ; utiliser des "préparations biodynamiques" ; préparations à base de plantes médicinales, de bouse de vache… qui agissent énergétiquement pour l’équilibre du domaine ; travailler avec les "rythmes cosmiques", c’est-à-dire tenir compte des influences du soleil, de la lune, des planètes et du zodiaque.

En guise d’application, en fin d’après midi l’association a "dynamisé" une préparation à base de bouse de vache diluée dans de l’eau de pluie et en a aspergé tout le jardin partagé.

Chacun est impatient d’en voir les effets !