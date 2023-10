Pour l'Aveyronnais Nicolas Savignac, la course pédestre est dans son ADN

Il a toujours couru, sur un terrain de football, sur le bitume et même dans sa vie professionnelle. Le Villeneuvois Nicolas Savignac a donné son virus à sa famille, et notamment à son père, Michel, et à son frère, Jérôme. Tous les trois ont couru ensemble pour relever le défi paternel : avaler tous les marathons d’Europe. Ils ont commencé par Berlin, en Allemagne, avec un temps canon pour Nicolas.

Nicolas Savignac, 42 ans, réside à Colombiès avec son épouse Audrey et ses trois enfants (Adèle, Raphaël et Louis). Originaire de Villeneuve d’Aveyron, il est en charge des investissements industriels à la RAGT, à Rodez, depuis plus de 15 ans.

Comme pour la course pédestre, "il court partout" dans les deux sens du terme, dit-il avec le sourire, pour mener à bien ses projets mais, parfois également, sur son lieu de travail, pour se rendre plus vite "d’un bâtiment à un autre". Certains collègues l’avertissaient même : "Nicolas, tu vas te faire mal !" Il existe des points communs entre son travail et la course pédestre… "J’ai des objectifs à atteindre, dans un temps limité et avec efficacité." Quand Nicolas Savignac ne court pas, il participe durant son temps libre à des travaux des champs, à Villeneuve, réalise des actions bénévoles pour plusieurs associations, comme participer à la logistique du cross de l’école. "Je n’aime pas rester sans rien faire !"

Cet hyperactif aime le sport depuis tout petit, on pourrait même dire que c’est dans son ADN. L’élément déclencheur ? Il se souvient particulièrement des activités sportives proposées au collège Treize-Pierres, à Villefranche-de-Rouergue, mais également de René Cantala, le professeur d’EPS, qui lui a également donné l’envie de se lancer. Son positionnement "en haut du classement" l’encourage aussi "à se dépasser, à donner le meilleur de soi-même", et à continuer la pratique du sport. Il intègre le club de football villeneuvois et y joue jusqu’à ses 30 ans. Quant à la course pédestre, "je n’ai jamais arrêté".

"Quand on veut, on peut"

Membre du club des coureurs de fonds villeneuvois depuis sa création, il continue sur sa lancée en intégrant, en 2015, l’association Run and bike, à Colombiès, puis le club de Luc-Primaube athlétisme, en 2022. "J’y ai même inscrit mes enfants. Je leur dis toujours cette maxime, "quand on veut, on peut". Quand on rencontre un obstacle, une difficulté, il ne faut pas partir défaitiste, même si cela nous semble insurmontable au premier abord. Ce sont des valeurs essentielles que je souhaite leur transmettre."

Nicolas Savignac aime dépasser ses limites. Il a participé à diverses courses comme la Ronde de Noël, la course du viaduc de Millau en Aveyron, les marathons de Toulouse, de la Rochelle et de Paris ; son meilleur temps en France c’était au marathon du Futuroscope, à Poitiers, où il a terminé en 2h53mn30s. Cette année, il termine 1er au semi-marathon de Cahors et aux 3 heures de Villeneuve. C’est alors un sentiment de fierté qu’il l’envahit. Il est même parti à l’étranger pour participer au semi-marathon de Barcelone, aux marathons de Lausanne et de Rome. C’est celui de Porto, au Portugal, qui l’a particulièrement apprécié. "J’ai bien aimé l’ambiance et le parcours à proximité des caves à vin !" La course pédestre est un moyen de s’évader mais également de se défouler pour parvenir à trouver l’équilibre entre sa vie privée et professionnelle.

Avec son père et son frère au marathon de Berlin

Le sport est donc devenu une histoire de famille. Dans sa dynamique, il transmet à son grand frère, Jérôme, puis à son père, Michel, pendant sa retraite le plaisir de courir. Sa nièce et son neveu ont même attrapé le virus. Michel a d’ailleurs lancé le défi à ses deux garçons de réaliser ensemble tous les marathons d’Europe. C’est ainsi que le trio s’est retrouvé, dimanche 24 septembre, à l’épreuve de Berlin, en Allemagne, qui fait partie du World marathon majors, compétition regroupant six marathons majeurs. Avec son très faible dénivelé positif et à l’abri du vent, il est l’un des marathons les plus rapides du monde selon les spécialistes. Nicolas Savignac a terminé à la 1 278e place sur 48 000 participants en réalisant son meilleur chrono : 2h47mn43s. "J’ai atteint mon objectif, celui de dépasser mon propre record." "L’ambiance était là : courir et voir tous ces gens présents tout le long du parcours pour nous encourager, c’est mémorable. C’était également une très belle expérience en famille : mon frère et mon père ont tous les deux réalisé le challenge en 4h54min."

Ces derniers temps, il s’entraînait 4 à 5 fois par semaine pour se préparer à cet exploit… Il conclut en affirmant : "Les entraînements, les réalisations de ces challenges et tous les souvenirs de courses demandent un peu d’organisation en amont !" Ils ne pourraient avoir lieu sans sa femme Audrey qui participe au bon déroulement de la logistique au sein de leur foyer.