Comment Google va vous aider à bien installer vos futurs panneaux solaires

(ETX Daily Up) - Comment savoir si les panneaux solaires nouvellement installés sur votre toit sont bien placés pour une utilisation optimale ? Au moment de les poser, il y a de nombreux paramètres à prendre en compte. Google vient de lancer un outil capable de répondre à cette question.

De plus en plus de monde opte pour une énergie propre produite à l'aide de panneaux solaires. Encore faut-il les disposer correctement pour optimiser leur rendement. C'est précisément l’objectif de la nouvelle interface de programmation d'application de Google. Cette API Solar, proposée dans le cadre d'une nouvelle série de solutions environnementales à découvrir sur la Google Maps Platform, met spécifiquement en évidence d'importantes données sur les bâtiments, sur leurs toits, l'ombrage et la configuration des panneaux. Ce projet couvre d'ores et déjà plus de 320 millions de bâtiments dans quarante pays, dont la France.

Avec cette API, Google propose plusieurs fonctionnalités qui profitent aussi bien aux professionnels (sites marchands, installateurs) qu'aux particuliers ou entreprises cherchant à installer des panneaux solaires sur les toits. Les professionnels pourront ainsi déterminer les zones les plus propices au développement de panneaux solaires tandis que les clients pourront optimiser leur propre installation.

Chaque point d'accès, nommé Building Insights, fournit ainsi des détails sur l'emplacement, les dimensions et le potentiel solaire d'un bâtiment. Des informations telles que la taille et la pente du toit, mais aussi l'ensoleillement annuel, permettent d'estimer la production d'énergie d'une future installation. Elles peuvent aussi aider à comparer différentes configurations concernant la répartition de ces panneaux solaires. Un autre service renvoie quant à lui sur des détails concernant l'environnement du bâtiment, comme l'ombrage, qui peut évidemment affecter les performances des panneaux.

Le but de l'API est d'aider à améliorer l'expérience client et surtout optimiser le rendement de l'installation. De fait, elle pourrait contribuer, à son échelle, à accélérer le déploiement de l'énergie solaire et par conséquent à réduire les émissions de CO2 dans l'air.









