Coubisou. Du monde au repas annuel de l’ADMR

Une belle et grande animation régnait à la salle des fêtes d’Estaing à l’occasion du repas "poule farcie" de l’ADMR Vallée d’Olt. L’association, qui intervient sur les communes de Campuac, Coubisou, Estaing, Le Nayrac et Sébrazac, avait minutieusement préparé cette journée festive. Ainsi, la dynamique équipe, composée de salariées et bénévoles autour de la présidente Bernadette Pierre, a œuvré toute la journée pour servir les quelque 200 personnes venues soutenir l’association et partager un pur moment de bonheur. On notait également la présence d’élus parmi les convives. Préparée par le traiteur Grialou de Mur-de-Barrez, la poule farcie a régalé tout le monde. Le repas s’est terminé avec une farandole de délicieux desserts, confectionnés par les salariés et bénévoles. Un vrai régal ! Le succès rencontré prouve que les habitants du territoire sont attachés à l’ADMR. Des remerciements sont adressés à la commune d’Estaing pour le prêt de la salle et à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette animation.