Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Kylian Chassaly et Léo André, champions de France benjamins de quilles de huit

Kylian Chassaly et Léo André, ont, durant la saison 2022-2023, porté haut les couleurs de l’école de quilles de huit marmotte. Après avoir fini vice-champions d’Aveyron, Kylian et Léo se sont qualifiés pour disputer les individuels France à Montpellier où Léo a fini 3e et Kylian 5e. Les benjamins se sont rendus sur les terrains du Trauc à Rodez pour participer aux championnats de France en équipe.

Après les deux premières parties de la matinée, ils ont 10 quilles de retard sur les premiers mais l’après-midi fut riche en émotion car, ils ont su remonter et finir 1er ex æquo avec l’équipe de Campuac. C’est un 2e titre de champion de France en équipe qu’ils remportent ; en 2021, ils l’ont été en catégorie poussins. Félicitations à tous les deux et à leur entraîneur Kevin. Merci à tous ceux qui les ont soutenus et encouragés tout au long de l’année.