Rieupeyroux. Pétanque : les féminines de la JBR en championnat de France 2e division

L’équipe fanion féminine de la JBR va évoluer cette année en Championnat de France de 2e division à la faveur de son titre de vice championne d’Occitanie 2022. C’est la seconde fois seulement qu’un club aveyronnais, femmes et hommes confondus, atteint un tel niveau de compétition après les féminines de Creissels qui évolueront dans le même Championnat mais dans la poule Sud-Est/Corse.

Les protégées de Laure Legrelle ont été versées dans la poule Sud-Ouest du CNCF2. Elles ont débuté la compétition à Ramonville face aux clubs de Ramonville, Bazas et Pau. Lors de la seconde journée, le week-end des 21 et 22 octobre, elles se rendront à Marmande pour y affronter Dax, Montignac-Lascaux et Marmande.

L’ensemble des licenciés, suiveurs et partenaires de la JBR vont suivre avec attention les résultats en espérant que les "superwomans" arrivent à se maintenir à ce niveau, ce qui serait un bel exploit. L’équipe qui participera à toutes ces rencontres Élodie Terrisse, Maryline Rouquayrol, Élodie Leonte, Anne Gélis, Maryline De Oliviera et Laure Le Grelle-Védrines.

Résultats

En coupe de France Open, la JBR 1 a réalisé un exploit face à l’équipe d’Albi qui se présentait avec ses joueurs emblématiques.

Les partenaires d’Olivier Barbosa et Éric Védrines ont su élever leur niveau de jeu et l’emporter. La même équipe jouera son quart de finale de Coupe de l’Aveyron face à Creissels.

En championnat des clubs Open, la JBR 2 féminines a réussi l’exploit de se maintenir en 1re division départementale après sa victoire contre Rignac 1 à la dernière journée.

La JBR 3 et la JBR 4 ont réalisé de belles parties qui leur permettent de se maintenir en 2e et 4e division. La JBR 2 descend de l’élite départementale et jouera en 2e Division l’an prochain.

Pour la JBR 1 en 1re Division, c’est une nouvelle qualification (la 4e saison de suite) pour les demi-finales, elle rencontrera Creissels 1 avec le secret espoir après deux finales perdues en 2021 et 2022 de remporter le titre de Champion d’Aveyron.