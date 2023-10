Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Théâtre à l’école des Marmousets

Spécialisé dans l’enseignement de la musique et des arts dramatiques, le Conservatoire de l’Aveyron développe également, en lien avec les projets d’écoles, des dispositifs "Théâtre à l’école". Pour la cinquième année consécutive, les élèves de CM2 de l’école des Marmousets sont initiés à ce mode d’expression artistique. L’intervention se déroule sous la forme d’ateliers d’1h30 tous les quinze jours. Ces ateliers sont totalement gratuits pour les familles. Ils sont assurés par Filippo De Dominicis, acteur, dramaturge, metteur en scène et pédagogue du théâtre. Sa pédagogie se structure autour du jeu. Plusieurs directions de travail ont été choisies : éduquer les élèves à l’écoute, les encourager à la créativité et à la prise de parole en travaillant la confiance en soi et en l’autre. Les premières séances permettent déjà de développer la capacité d’écoute et d’expression des jeunes apprentis. Afin de permettre la continuité de ce parcours, les élèves poursuivront cette découverte de l’art de la scène au collège Denys-Puech. Un beau projet culturel pour les élèves !