Canet-de-Salars. Un nouveau musicien pour La Canétoise

La Canétoise a tenu son assemblée générale. Les chiffres comptables présentés par la trésorière Martine Prompt laissent apparaître un petit excédent. Ces chiffres ont été approuvés et adoptés.

Ensuite, après avoir accueilli et présenté Jean-Louis Alric, le nouveau musicien, le président a annoncé les décisions prises par le bureau : le prix des cartes reste inchangé 35 € ou à la soirée 5 €, les danses seront les mêmes et l’on pourra se perfectionner et en apprendre de nouvelles si les adhérents le souhaitent avec l’aide de Véronique. La soirée s’est poursuivie par une collation et le verre de l’amitié. La danse a repris aussitôt dans une très bonne ambiance.

Ces soirées sont ouvertes à tous et elles auront lieu tous les 15 jours le jeudi à 20 h 45 à la salle des fêtes de Canet. Les nouvelles personnes intéressées seront les bienvenues. Prochaine rencontre jeudi 12 octobre.