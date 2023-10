Automne : pourquoi les feuilles passent du vert au rouge au cours de la saison ?

Pourquoi les feuilles des arbres virent au rouge et finissent par tomber au cours de l'automne ?

On ne s'en est pas rendu compte tout de suite avec les fortes chaleurs du début du mois d'octobre, mais l'automne est bien là. Les températures chutent tout doucement vers l'hiver, et les paysages changent de couleur... Mais pourquoi, au fait, la végétation passe du vert au rouge à cette époque de l'année ?

La faute a un mot un peu compliqué, la photosynthèse, dont on va vous présenter simplement le processus. Il faut d'abord comprendre que les végétaux sont verts au printemps et en été car ce sont des périodes de croissance pour les plantes. Ces dernières produisent en grande quantité un pigment connu sous le nom de chlorophylle, qui donne cette couleur verte permettant d'absorber les rayons du soleil et alimenter l'arbre en énergie.

Une fois en automne, les températures sont plus fraîches et l'ensoleillement se fait plus rare. Les arbres commencent à économiser leur énergie à l'approche de l'hiver et ralentissent leur processus de photosynthèse, la production de chlorophylle s'en retrouve également réduite. Sans elle, pas de pigment vert.

Comme l'explique la Chaîne Météo, les feuilles accumulent moins d'énergie alors que les jours se raccourcissent. Elles se fragilisent alors et finissent par tomber, plus ou moins rapidement selon les régions ou l'altitude.

Pourquoi la couleur rouge et pas une autre ?

Sans chlorophylle, d'autres types de pigments prennent le dessus. On compte le carotène qui donne des tons jaunes ou orange, par exemple présent dans la carotte, le maïs et les jonquilles.

Le pigment lié aux anthocyanes vire les feuilles au rouge, cette substance est produite par une accumulation de sucres présente dans bien des fleurs telles que les bleuets, les pivoines ou les pensées. Pour le teint jaune, la faute revient aux xanthophylles, un pigment qu'on retrouve surtout sur le frêne, le bouleau, le platane, l'érable ou l'aulne.

Le phénomène est plus marqué lors des automnes pluvieux et quand les températures sont plus douces.