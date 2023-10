Aveyron : le fléau des sangliers qui font aussi des dégâts en ville, l'exemple de Decazeville

Les sangliers prolifèrent en Aveyron. Outre les dégâts aux cultures, ils investissent de plus en plus les zones périurbaines dont les jardins. Exemple à Decazeville.

"Cela fait des années que mon terrain est régulièrement retourné. J’ai écrit à la mairie, j’ai sollicité la société de chasse, mais on m’a dit que ce serait compliqué. J’ai fini par baisser les bras : maintenant, je me contente d’entretenir mon terrain au minimum", déplore Robert Cantos dont la propriété est située sur les hauteurs de Decazeville, un lieu de passage des hardes entre la Découverte et Viviez.

"J'ai fini par baisser les bras"

De leur côté, Francine Raulin et Michel Diaz, dont la maison avec jardin est proche de l’entrée du lycée La Découverte, sont aussi confrontés à des dégâts causés par les sangliers : "Cela a commencé mi-septembre. Ils ont retourné la bande de terre le long du grillage bordant l’avenue Léon-Jouhaux. Puis, ils sont passés sous le grillage et ont retourné le terrain et des massifs. Ici la terre est tendre car il y a des écoulements d’eau naturels. On a appelé la mairie qui nous a renvoyés vers la société de chasse, mais une intervention semble difficile compte tenu de la situation de notre maison en ville".

La mairie de Decazeville, par la voix du premier adjoint Alain Alonso, confirme la hausse des appels : "Outre la Découverte et parfois la zone du centre, on signale des sangliers à Bonnissard, aux Bonnières, route d’Agnac, au Roc de Massip, au ruisseau de Trépalou". Et même au collège Paul-Ramadier où le terrain de sport a été en partie retourné.

Grande capacité d’adaptation

De fait, les sangliers ont une grande capacité d’adaptation : ils trouvent à la fois refuge et nourriture (jardins, friches, poubelles…) en zone périurbaine.

Alex Aguera, président de la société de chasse "La Diane decazevilloise" souligne : "Nous recevons des appels quasiment tous les jours. Il faut savoir que nous n’avons le droit d’intervenir que sur des lieux dont les propriétaires ont donné leur accord. Sinon, il faut un arrêté préfectoral de destruction, par une battue administrative, un tir de nuit ou à l’affût. Cela dépend aussi de la configuration. Nous sommes par ailleurs confrontés à la mobilisation des anti-chasse".

La Diane decazevilloise a ainsi prélevé via des battues, deux sangliers - "dont un de 132 kg", précise Alex Aguera - sur le site de la Découverte le 8 octobre, et trois sangliers les 11 octobre, route d’Agnac, non loin des Bonnières et de l’avenue Léon-Jouaux.

On se souvient que quatre sangliers avaient été abattus il y a deux ans, non loin du lycée La Découverte, hors temps scolaire. La Fédération départementale de la chasse de l’Aveyron détaille dans un document intitulé "La problématique du sanglier", les raisons de cette prolifération, leur engouement pour les zones périurbaines et la difficulté de réduire leur population.

Les raisons de la prolifération

La forte croissance de sangliers serait la conjonction de plusieurs facteurs notamment le réchauffement climatique, qui favorise l’abaissement de l’âge de procréation des laies, et la hausse du nombre de marcassins par portée, liée à l’anticipation de l’augmentation de production de fruits et graines lors des hivers doux, favorisant alors la baisse de la mortalité des marcassins.

Mais aussi certaines formes d’exploitations forestières qui débouchent sur la pousse de végétations denses devenant un refuge pour les sangliers.

La Fédération note aussi le recul des autorisations de chasse par les propriétaires terriens ; l’abandon de cultures de parcelles ; l’insuffisance des grillages et clôtures. Elle pointe par ailleurs des plans locaux d’urbanisme laissant des "dents creuses" non bâties, tandis que l’urbanisation fait disparaître des terres agricoles.

Sans compter la baisse du nombre de chasseurs et le mouvement croissant anti-chasse. L’an dernier, les chasseurs aveyronnais ont prélevé 14 000 sangliers et indemnisé les agriculteurs victimes de dégâts dans leurs cultures pour environ 200 000 €. Pour autant, "on note une population toujours plus nombreuse, que l’on estime à + 200 %".

Contactez les chasseurs et les services de l’Etat

L’Aveyron compte 501 sociétés de chasse qui organisent près de 300 000 battues par an. Parmi elles, une part infime de battues administratives autorisées par arrêté préfectoral et dirigées par des lieutenants de louvèterie. Elles font partie de la palette de mesures (battues administratives, tirs de nuit, tir en affût) que peuvent décider les services de l’Etat via la DDT (Direction départementale des territoires).

L’Aveyron est divisée en 28 circonscriptions avec un louvetier sur chacune d’elles. "Le louvetier est un agent bénévole de l’Etat désigné par le préfet, avec pour mission de réguler la faune sauvage en cas de désordre. On ne l’appelle que si l’on ne peut pas faire autrement. Priorité est donnée à la chasse en période de chasse ouverte. Les chasseurs vont alors intensifier leurs actions sur les parcelles concernées. En ville, il peut y avoir une battue de décantonnement (lâcher des chiens pour faire partir les sangliers) et poster des chasseurs hors ville. Il peut aussi y avoir des tirs de nuit, le louvetier se poste pour attendre l’animal et le prélever. Depuis début 2023, les louvetiers ont prélevé en 37 arrêtés d’autorisation, 62 sangliers en Aveyron (54 en 2022, 55 en 2021) dont 1 à Decazeville en avril dernier, le seul chez un particulier, les autres étant des agriculteurs essentiellement dans le Sud-Aveyron", indique-t-on à la DDT.

"Les agriculteurs et particuliers peuvent solliciter la DDT soit directement par téléphone (05 65 73 50 93) ou mail (ddt-seb@aveyron.gouv.fr). Le louvetier viendra constater les dégâts, voir la configuration et, le cas échéant, préconisera une battue administrative ou un tir de nuit, avec avis de la fédération. C’est un service gratuit".