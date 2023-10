Onet-le-Château : la MJC ouvre une antenne sur les Costes-Rouges

Une création bienvenue sur les Costes-Rouges pour plus d’actions et d’animations de proximité.

L’association, la "Maison des Jeunes et de la Culture d’Onet-le-Château", développe un projet fondé sur les valeurs de l’Education Populaire qui contribue à la création et au maintien des liens sociaux dans la ville, dans le cadre d’une convention d’objectifs avec la municipalité castonétoise. Historiquement, elle est installée dans le quartier des Quatre-Saisons, bd des Capucines (siège de la MJC) et route d’Espalion (local jeunesse et Studio).

Sur cette rentrée 2023, en lien avec son nouveau projet associatif, une antenne de la MJC s’installe aux Costes-Rouges, pour mener des actions et des animations de proximité sur ce quartier et le conseil d’administration "décentralisé" de ce mercredi, actait cette création.

La MJC prend donc en charge la gestion du local situé au 17 rue des Fauvettes, local dans lequel se situe le café associatif des Costes-Rouges et le loue à Rodez Agglo Habitat (OPH), avec le soutien financier de la Ville d’Onet-le-Château. Le but est de faire bénéficier les habitants des Costes-Rouges d’un maximum de services et d’activités en proximité, dans un lieu convivial et ouvert à tous, en veillant à la mixité des publics, en favorisant l’éco-citoyenneté, et la solidarité active.

Bien entendu, l’association "Café associatif des Costes Rouges", composée d’habitants du quartier, continuera à proposer des animations dans ces lieux, et la MJC lui a délégué la gestion du bar associatif qui s’y trouve.

Les heures d’ouverture au public ne sont pas modifiées pour l’instant et c’est toujours l’animatrice de la MJC, Eva Montes, qui gèrera ce local et le bar associatif sur ces temps là.

Quelles animations et quand ?

Mais en parallèle, la MJC va y proposer ses propres animations (avec des bénévoles ou des représentants de la MJC) :

- une fois par mois, un accueil parents-enfants (enfants de 5 à 10 ans) le mercredi de 10 heures à midi.

Il s’agit de passer un moment agréable et privilégié avec son ou ses enfants. Le premier accueil est fixé au mercredi 18 octobre de 10 heures à midi, et il permettra de créer un photophore d’automne.

- des soirées permettant aux adultes de se retrouver autour d’une thématique (apéro dessin, café des langues, conférence, soirée jeux de sociétés, etc). Un premier apéro dessin est programmé le mercredi 23 novembre de 19 heures à 21heures, pour permettre de s’initier au dessin, tout en partageant un moment convivial.

La MJC va également s’ouvrir à d’autres associations qui partagent ses valeurs et qui souhaitent proposer des animations sur ce quartier, ou à des organismes qui souhaitent y tenir des permanences de proximité. Deux permanences sont déjà identifiées : celle de l’Asac (emploi), tous les premiers lundis du mois de 15 h à 16h15 et celle d’Associatisse (bénévolat),le 3e jeudi du mois de 14h30 à 16 heures.

Enfin, la MJC sollicite les habitants du quartier, pour enrichir les animations et activités proposées : si vous avez des envies, des idées, n’hésitez pas à contacter la MJC, soit directement avec Eva sur place, soit par mail à

mjc@onet-le-chateau.fr