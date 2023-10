Rodez : les petites infos de la ville à ne pas manquer

Don du sang, Aquavallon, Jeux olympiques, spectacle, une liste non exhaustive des informations à ne pas louper sur Rodez.

Don de sang à la mairie jeudi et "gastronomique" vendredi à l'EFS

Ce jeudi 19 octobre 2023, le premier étage de l'Hôtel de ville sera transformé en salle de don du sang. Comme elles le font régulièrement ces dernières années, les équipes ruthénoises de l'Etablissements français du sang assureront la collecte, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Pour s’inscrire, prenez rendez-vous en 2 clics ici : https://efs.link/2Qbcw.

À noter qu'il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant et après le don. Les principales conditions pour donner son sang : être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé.

Dans les cas suivants, les dons doivent être différés de : 24H après un traitement carie ou détartrage ; 7 jours à la fin d’un traitement antibiotiques ; 14 jours après un épisode infectieux ; 4 mois après une endoscopie, un piercing ou un tatouage ; 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme; 6 mois après un accouchement. Une carte d'identité vous sera également demandée.

Ce vendredi, et comme il l'a fait ce lundi, le chef à domicile Adrien Lacaze sera quant à lui présent dans les locaux de l'EFS pour proposer une collation aux petits oignons. Rendez-vous de 9h à 13h30 et de 14h30 à 17h, avec ou sans rendez-vous.

Romain Galinier toujours président de l'Escloupeto

Ce week-end, samedi 21 et dimanche 22 octobre, à la Maison des associations, le groupe folklorique l'Escloupeto a tenu son assemblée générale. À cette occasion, le conseil d'administration a renouvelé sa confiance à Romain Galinier, pour la présidence. Entre autres sujets évoqués, les membres se sont notamment penchés sur la traditionnelle Nuit de l'Escloupeto qui est programmée le 13 avril 2024.

Aquavallon : le bassin ludique ouvert toute la journée le mercredi

Dorénavant le bassin ludique d'Aquavallon est ouvert le mercredi de 10 h à 19 h 30, non-stop. Notez également que pour les vacances de la Toussain, la structure gonflable sera installée les mardis et jeudis dans le bassin sportif de 14 h à 17 h, buts de water-polo et toboggan raviront les petits tous les après-midi, qui auront droit au module gonflable les mercredis de 14 h à 17 h.

Amphithéâtre : Pierre Richard de passage le 21 décembre prochain

Pierre Richard s’ajoute à la sympathique liste des artistes qui monteront sur la scène de l’amphithéâtre cette année. Le 21 décembre, il viendra en effet y jouer "90 Minutes Avec".

Une rencontre inédite, un entretien spectacle durant lequel le public a la curieuse impression de se retrouver pendant plus d’une heure et demie dans le salon de l’artiste. Il évoquera sa carrière, son métier de comédien et plus de 40 ans de souvenirs hilarants.. Une soirée de partage et d’émotion, avec 7 musiciens. Durant toute la soirée et à plusieurs reprises, les spectateurs pourront s’adresser directement à l’acteur avec une question de leur choix.

Et si on parlait Jeux olympiques avec le CDOS

Le Comité départemental olympique et sportif de l’Aveyron (CDOS) propose le jeudi 19 octobre 2023 à partir de 19 h à la salle de conférences du centre culturel, 25, avenue Victor-Hugo à Rodez une conférence sur les Jeux olympiques et paralympiques (JOP).

Celle-ci se déroulera en deux temps : l’histoire des Jeux olympiques de l’antiquité à 1992 présentée par Maurice Barthelemy président d’honneur du CDOS et la présentation du rapport d’information sur "les retombées des JOP 2024 sur le tissu économique et associatif local" par le député Stéphane Mazars. Cette soirée est ouverte à tous, renseignements et inscriptions au CDOS par mail aveyron@franceolympique.com.