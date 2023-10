Naucelle. L’ensemble scolaire privé au service de l’environnement et de l’écologie

Dans le cadre du projet d’établissement "Sois le héros de ton environnement" et de sa labellisation "éco École" et "E3D", tous les enfants de la maternelle à la 6e ont participé à l’opération "Nettoyons la nature" qui s’est déroulée en partenariat avec les Établissements Leclerc qui ont fourni le matériel.

Les enfants ont ainsi pu nettoyer l’ensemble scolaire, les abords des terrains de tennis, les lotissements "Les Bourgnounets" et "Les Bleuets" et le centre-ville de Naucelle. À la fin de la collecte, afin de vraiment prendre conscience de l’impact polluant des déchets dans les paysages, les enfants ont procédé à la pesée des déchets récoltés (11 kg). Une semaine plus tard, l’ensemble scolaire a accueilli le camion du Tri Tour.

Au travers d’une animation ludique, les écoliers ainsi que les collégiens ont pu découvrir le fonctionnement de la gestion des déchets et les consignes de tri qui ont été immédiatement prises en compte au sein de l’établissement grâce à l’implication des éco-délégués élus au mois de septembre dans les différentes classes. Ce n’est que le début de l’aventure.