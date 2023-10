Sénergues. Lous Castelous sur tous les fronts

C’est à un grand dilemme qu’a dû faire face Benoît Clot le président du groupe des Castelous.

En effet, il fallait assurer à la fois l’animation des traditionnelles festivités de la Sainte-Foy à Conques et participer en même temps à Paris aux 25 heures de spectacle ininterrompus programmés pour la réouverture, place du Châtelet, du Théâtre de la Ville Sarah Bernhardt.

Plus de trois cents artistes issus de la danse, du théâtre, de la musique… étaient présents dont le groupe folklorique sénerguois Lous Castelous pour son spectacle "Au Cœur". Le soir, dix membres des Castelous se sont envolés pour la capitale avec leurs musiciens Yvan Goudy et Guy Visseq. Samedi matin, répétition minutée in situ pour préparer cette "Grande Veillée" avec une cinquantaine de plateaux enchaînés. C’est en début de soirée samedi que le groupe a présenté son spectacle "Au Cœur" mis en scène par la danseuse-chorégraphe Dalila Belaza. Cette chorégraphie contemporaine qui s’inspire des folklores aveyronnais et d’Afrique du Nord a été chaudement applaudie par une salle pleine. A cette occasion le groupe a été à nouveau l’ambassadeur de l’Aveyron et de Sénergues à Paris. Le lendemain dimanche les Castelous n’ont pas manqué de rendre visite au 23e Marché de pays de l’Aveyron qui se tenait dans le quartier de Bercy, où, ils ont partagé des danses avec les groupes folkloriques parisiens et visité les stands des compatriotes. Pendant ce temps, la vingtaine de membres du groupe restés au pays, a participé aux animations de la Sainte-Foy, en défilant derrière sa Majesté. Après la messe, ils ont dansé dans les jardins du cloître accompagnés par éric Delagnes à la cabrette, à la grande satisfaction des nombreux visiteurs, touristes et pèlerins encore présents à Conques. Après ce week-end quelque peu chargé, le groupe donne rendez-vous à tous les amateurs et amoureux de folklore le samedi 21 octobre à la salle des fêtes de Sénergues pour sa traditionnelle Nuit de la Bourrée.