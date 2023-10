PODCAST. "Mon rêve ? Gagner Roland-Garros, comme Nadal !", 14 ans et une ambition de championne : Maya Bories est "L'invitée des sports"

Sixième épisode de l'invité des sports, le podcast de Centre Presse Aveyron, ce mercredi 18 octobre 2023. Étoile montante du tennis aveyronnais, la Villefranchoise Maya Bories, 14 ans, est revenue à Rodez pour les CNGT. Depuis un an, c'est Nicolas Ratel qui l'entraîne.

Seulement âgée de 14 ans, la tenniswoman originaire de Villefranche-de-Rouergue est actuellement classée 4e dans la catégorie des moins de 15 ans, en France. Depuis plus d'un an, elle est coachée par Nicolas Ratel, conseiller technique de la Ligue Occitanie de tennis. Ils sont revenus à Rodez pour les CNGT et sont les invités des sports.

