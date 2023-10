Laissac-Sévérac l'Église. Prix des Palanges : rendez-vous avec l’autrice Agnès Martin-Lugand le 12 janvier

C’est officiel désormais, Agnès Martin-Lugand sera à Laissac le vendredi 12 janvier pour une grande soirée qui débutera à partir de 18 h 30, salle du centre administratif, par une séance de dédicace et se poursuivra dès 20 h 30 par le Prix des Palanges.

Agnès Martin-Lugand est l’autrice de dix romans, tous salués par le public et la critique. Avec plus de 4.5 millions d’exemplaires vendus, elle a conquis le cœur des lecteurs en France comme à l’étranger. Elle est la lauréate du Prix des Palanges 2023 avec son magnifique roman "La déraison". Elle recevra à cette occasion son trophée, spécialement crée par Yann (souffleur de verre à Sainte-Eulalie-d’Olt). Elle nous retracera son parcours, nous informera de ses projets et nous parlera très certainement de son nouveau livre "l’Homme des Mille Détours". Les quatre ouvrages finalistes du Prix des Palanges 2024 seront également dévoilés au cours de cette grande soirée.

Après David Foenkinos en 2022 et Bernard Minier en 2023, c’est à nouveau une pointure de l’écriture française qui sera à Laissac. Alors il faut réserver sa place (gratuite) sans attendre en contactant la Maison de la Presse de Laissac au 05 65 70 69 18.