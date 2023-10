Baraqueville. Santé et anti-gaspillage au cœur de la restauration du collège Albert-Camus

Arnaud Viala, président du Département de l’Aveyron, s’est rendu au collège-Albert Camus à l’occasion de la nouvelle édition de "L’Aveyron dans l’assiette" sur la thématique anti gaspillage alimentaire. Cette initiative est un exemple remarquable de l’engagement du Département de l’Aveyron en faveur d’une alimentation saine et de qualité pour les jeunes, en partenariat avec la chambre d’agriculture. Lors de cette visite, il a rencontré la principale du collège et ses équipes avec Jacques Barbezange, conseiller départemental, ainsi que le personnel chargé de la restauration scolaire. Ils ont parcouru les locaux pour analyser les aménagements nécessaires afin d’améliorer le confort de travail des agents et le bien-être des enfants au sein de cet espace de restauration. "L’Aveyron dans l’assiette" s’inscrit dans la politique jeunesse et le projet alimentaire territorial du Département, visant à sensibiliser les jeunes de l’Aveyron à l’importance d’avoir une alimentation équilibrée pour préserver leur santé. Parmi les actions entreprises dans le cadre de cette opération, le challenge inter-collèges appelé "No gaspi dans l’assiette" encourage les écoles à réduire leur gaspillage alimentaire par élève et par repas, avec pour objectif de rester en-dessous de la moyenne nationale (135 g). Les collèges qui relèvent ce défi se verront décerner le prix "No gaspi dans l’assiette".

Le Département soutient financièrement cette initiative également, en fournissant les panneaux et les affiches nécessaires.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la loi anti-gaspillage "AGEC", qui vise à réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d’ici 2025 par rapport à son niveau de 2015, notamment dans la restauration collective.

L’opération "No gaspi dans l’assiette" est une opportunité pédagogique précieuse pour les collégiens de l’Aveyron, abordant des thèmes tels que la santé, l’équilibre alimentaire, l’éducation au goût, la sensibilisation à l’environnement et la lutte contre le gaspillage.