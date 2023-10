Valady. Spectacle et châtaignes grillées avec les parents d’élèves

Lors de la récente assemblée générale de l’APE du groupe scolaire Nuces-Valady-Fijaguet, de nouveaux membres ont intégré le bureau qui se présente désormais dans la composition suivante : Brigitte Costes (présidente), Marc Picarougne (président adjoint), Aurélie Bousquet (trésorière) Elie Nayrac (trésorier adjoint), Cécile Vergnes (secrétaire), Sarah Bergougnoux (secrétaire adjointe). Aussitôt élue, l’équipe a mis sur pied l’agenda des manifestations qui seront organisées durant l’année scolaire : grillée de châtaignes (dimanche 22 octobre), quine (10 décembre), randonnée gourmande (17 mars). La kermesse de l’école avec le feu de la Saint-Jean sont prévus en fin d’année (date à déterminer).

Le premier rendez-vous est fixé ce dimanche 22 octobre à partir de 15 heures à la salle des fêtes de Nuces. Au programme, "Les aventures d’Alexandre le Gland" un spectacle tout public adapté de l’album jeunesse d’Olivier Douzou (éditions du Rouergue) par la compagnie Esperlouette de Bertholène (participation libre). Petits et grands sont invités à "venir faire la connaissance d’Alexandre, dernier descendant d’un grand chêne, qui refuse un destin tout tracé, et qui, grâce à son parcours initiatique et poétique trouvera enfin un sens à sa vie à travers des rencontres improbables parfois amicales, parfois effrayantes".

Le spectacle sera suivi de la vente de cornets de châtaignes grillées et de jus de pomme préparé par l’association Variétés locales 12, ainsi que d’une tombola dotée de nombreux lots. Une tombola, dotée de nombreux lots sera également proposée au profit de l’école.

Renseignements : 07 89 76 95 71.